Ранее судимый житель Коми до смерти избил мужчину

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, житель Корткеросского района, который в апреле 2022 года освободился из мест лишения свободы, а уже через полгода совершил новое преступление.
Суд установил, что в сентябре прошлого года, в квартире одного из домов в Корткеросском районе, компания из нескольких мужчин употребляла алкогольные напитки.
В какой-то момент между фигурантом уголовного дела и 34-летним мужчиной возник конфликт из-за личной неприязни, который перерос в драку. Злоумышленник нанес собутыльнику несколько ударов в районе головы, из-за чего последний скончался.
Как выяснило следствие, в апреле 2022 года мужчина покинул исправительное учреждение, в котором отбывал наказание за убийство.
Суд обвинил мужчину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима.