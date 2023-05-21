Ранее судимый житель Коми до смерти избил мужчину

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми, житель Корткеросского района, который в апреле 2022 года освободился из мест лишения свободы, а уже через полгода совершил новое преступление.

Суд установил, что в сентябре прошлого года, в квартире одного из домов в Корткеросском районе, компания из нескольких мужчин употребляла алкогольные напитки.