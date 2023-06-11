Жители Коми понесут ответственность за просроченные лицензии на оружием

В Республике Коми за неделю изъято 12 единиц оружия. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Коми.

За текущую неделю было найдено 9 нарушений в области оборота оружия. Нужно предоставлять заявление и документы на разрешение пользования оружием не позже, чем за месяц до его истечения срока действия. В ином случае оружие будет изъято. Все выявленные нарушения как раз таки были из-за этого, жителям Коми теперь придётся понести административную ответственность.