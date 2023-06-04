У жителя Коми пропало оружие и теперь ему придётся выплатить штраф

В Усть-Вымском районе мужчина потерял ружьё и теперь должен выплатить штраф. Об этом сообщает пресс-служба Управление Росгвардии по Республике Коми.

Зимой 2022 года житель Усть-Вымского районе пошёл на рыбалку, в целях защиты от диких зверей он взял с собой ружьё. Когда мужчина взбирался на обрыв, то поскользнулся и упал на лёд, который треснул и проломился. В результате ружьё соскользнуло с плеча мужчины и утонуло. На следующий день рыбак вернулся и искал своё оружие, но поиски оказались бесполезными. Тогда ему пришлось обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы и сообщить о потере.