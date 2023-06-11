В Коми водитель шёл на обгон и врезался во встречную машину

В Усть-Вымском районе пострадал молодой водитель, который шёл на обгон. Об этом сообщает ГИБДД Республики Коми. 10 июня в 20: 30 в посёлке Жешарт 25-летний водитель Lada Priora ехал по улице Молодежной в сторону Бабушкина. Мужчина совершил обгон, при этом пересёк сплошную линию. В результате обгона Лада столкнулась с ехавшим навстречу Опелем напротив дома №2 .

Водителя Лады увезли в больницу с ушибом грудной клетки и рваной раной голени. Также травмы получил пассажир иномарки 1986 года рождения, но госпитализировать его не стали, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана левой кисти.