В Коми водитель шёл на обгон и врезался во встречную машину

В Усть-Вымском районе пострадал молодой водитель, который шёл на обгон. Об этом сообщает ГИБДД Республики Коми.
10 июня в 20: 30 в посёлке Жешарт 25-летний водитель Lada Priora ехал по улице Молодежной в сторону Бабушкина. Мужчина совершил обгон, при этом пересёк сплошную линию. В результате обгона Лада столкнулась с ехавшим навстречу Опелем напротив дома №2 .
Водителя Лады увезли в больницу с ушибом грудной клетки и рваной раной голени. Также травмы получил пассажир иномарки 1986 года рождения, но госпитализировать его не стали, у него черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и рваная рана левой кисти.
Напомним, тот же день в Ухте ВАЗ столкнулся с Тойотой и съехал в кювет, где налетел на дерево. Пассажирку АвтоВАЗа увезли в больницу.