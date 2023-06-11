В Коми ВАЗ улетел в кювет и врезался в дерево

В Ухте произошло ДТП. ВАЗ столкнулся с иномаркой, а после врезался в дерево. Об этом сообщает УГИБДД Ухты.

10 июня в 13: 20 водитель Toyota AV4 выехал на главную дорогу Сыктывкар-Ухта в районе кладбища Крохаль. При повороте налево 74-летний автолюбитель врезался в ВАЗ 2107. Семёрка ехала в сторону Сыктывкара, после столкновения она съехала в кювет и врезалась в дерево. За рулем был молодой человек 2002 года рождения. Пассажирку ВАЗа госпитализировали с переломом бедра.