В Сыктывкаре машина врезалась в столб

10 июня в столице Коми водитель за рулем автомобиля врезался в столб. Очевидцы произошедшей аварии прислали фотографию в редакцию портала “Про Город Сыктывкар”.
Вечером 10 июня в Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла недалеко от дома на улице Морозова, 200. По фотографии очевидца заметно, что у машины сильно повредился капот и бампер.
Также, скорее всего автомобиль не смог самостоятельно продолжить движение после аварии. Для помощи покореженному авто был вызван эвакуатор.
Как рассказали порталу “Про Город Сыктывкар” в управлении Госавтоинспекции по Сыктывкару, водитель автомобиля не пострадал.