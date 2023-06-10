В Сыктывкаре машина врезалась в столб

10 июня в столице Коми водитель за рулем автомобиля врезался в столб. Очевидцы произошедшей аварии прислали фотографию в редакцию портала “Про Город Сыктывкар”.

Вечером 10 июня в Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в столб. Авария произошла недалеко от дома на улице Морозова, 200. По фотографии очевидца заметно, что у машины сильно повредился капот и бампер.