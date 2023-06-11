"Поезд Победы" продолжает колесить по Коми

В Печору прибыл “Поезд Победы”. За свои 4 года передвижений по стране здесь он побывал только во второй раз. Об этом сообщает администрация Печорского района.

Музей на колёсах в Печоре встретили с оркестром, а глава района Валерий Серов лично поприветствовал посетителей с перрона. “Поезд Победы” здесь очень ждали, ведь сюда он приехал всего второй раз. Сегодня, 11 июня выставка будет с 10 до 19.