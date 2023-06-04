Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Поезд Победы принял более 1,5 тысяч человек в Сыктывкаре

Поезд Победы принял более 1,5 тысяч человек в Сыктывкаре Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре Поезд Победы посетило более 1, 5 тысяч человек. Это были не только жители столицы республики, но и приезжие из других муниципалитетов люди.

Волонтёры, которые стояли на входе, насчитали 1510 человек. Были те, кто посетил экскурсию организованно. Это ребята из различных образовательных учреждений Сыктывкара и шести муниципалитетов. Также посетителями стали члены ветеранских организаций, работники культурных учреждений, библиотек, дети, члены семей совета семей погибших на полях сражений в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов, а также члены семей участников СВО.

Дополнительно побывать в этом музей на колёсах удалось людям, которые купили билеты на сайте Поезда Победы 2 июня.

Напомним, что в этот визит в поезде стало на два вагона больше. А всего в составе 12 вагонов, из которых два технических.

...

  • 0

Популярное

Последние новости