Поезд Победы принял более 1,5 тысяч человек в Сыктывкаре

В Сыктывкаре Поезд Победы посетило более 1, 5 тысяч человек. Это были не только жители столицы республики, но и приезжие из других муниципалитетов люди.

Волонтёры, которые стояли на входе, насчитали 1510 человек. Были те, кто посетил экскурсию организованно. Это ребята из различных образовательных учреждений Сыктывкара и шести муниципалитетов. Также посетителями стали члены ветеранских организаций, работники культурных учреждений, библиотек, дети, члены семей совета семей погибших на полях сражений в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов, а также члены семей участников СВО.