В одном из городов Коми появился кабинет КТ

В Сосногорске заработал новый томограф. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми. В Сосногорской ЦРБ впервые появился кабинет КТ-исследований. В рамках национального проекта “Здравоохранение” был закуплен 16-срезовый компьютерный томограф, который уже готов к работе. Благодаря новому аппарату спектр медицинских услуг для сосногорцев стал значительно шире.

Компьютерная томография позволит обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях. Диагностика будет проходить бесплатно при наличии показаний.