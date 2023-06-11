В одном из городов Коми появился кабинет КТ

В Сосногорске заработал новый томограф. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Коми.
В Сосногорской ЦРБ впервые появился кабинет КТ-исследований. В рамках национального проекта “Здравоохранение” был закуплен 16-срезовый компьютерный томограф, который уже готов к работе. Благодаря новому аппарату спектр медицинских услуг для сосногорцев стал значительно шире.
Компьютерная томография позволит обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях. Диагностика будет проходить бесплатно при наличии показаний.
Напомним, что жители сыктывкарских посёлков недавно получили рентгеновский аппарат, который не работал ещё с 2021 года. Уже с 13 июня 2023 года в горбольнице Сыктывкара можно будет попасть на флюорографию.