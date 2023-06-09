Жители пригородных поселков Сыктывкара получили долгожданный рентгеновский аппарат

Ранее людям приходилось делать рентген в передвижном комплексе. Не редко зимой появлялись большие очереди, а жителям пригорода приходилось мерзнуть на улице.

В начале 2023 года жители сыктывкарских поселков начали писать жалобы в интернете на отсутствие стационарного рентгеновского аппарата в горбольнице. Людям приходилось зимой стоять на холоде в очереди в передвижной рентгеновский комплекс. Тем, кто хотел избежать очередей приходилось пользоваться платными услугами. При этом рентген-аппарат сломался еще в 2021 году.