Жители пригородных поселков Сыктывкара получили долгожданный рентгеновский аппарат

Ранее людям приходилось делать рентген в передвижном комплексе. Не редко зимой появлялись большие очереди, а жителям пригорода приходилось мерзнуть на улице.
В начале 2023 года жители сыктывкарских поселков начали писать жалобы в интернете на отсутствие стационарного рентгеновского аппарата в горбольнице. Людям приходилось зимой стоять на холоде в очереди в передвижной рентгеновский комплекс. Тем, кто хотел избежать очередей приходилось пользоваться платными услугами. При этом рентген-аппарат сломался еще в 2021 году.
Для решения проблемы в декабре 2022 года был заключен договор на передачу рентгеновского аппарата. 8 июня сыктывкарская горбольница получила положительное заключение от регионального Роспотребнадзора, и уже с 13 июня жители пригородны поселков смогут попасть на флюорографию.