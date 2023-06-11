Гранатомётчик из Коми погиб на СВО

Приношу самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким. Желаю душевных сил пережить это горе. Царствие небесное Юрию Алексеевичу. Вечная ему слава и вечная память! - Пишет глава Коми.

Юрий Кетов житель села Летка, которое находится в Прилузском районе. Он был стрелком-помощником гранатомётчика. Мужчина погиб на территории проведения специальной военной операции. В интернете Владимир Уйба принёс соболезнования на своей странице.

Напомним, что в Усинске тоже недавно простились с участником СВО. Николай Попов служил также в должности гранатомётчика, был общественным деятелем и успел внести свой вклад в культурное развитие республики. Тогда мэр Усинска также на своей странице принёс соболезнования.