В Коми простились с погибшим на СВО Николаем Поповым из Усинска

В Усинске проводили в последний путь погибшего бойца СВО Николая Попова. Об этом рассказал мэр города Николай Такаев.

Николай скончался от полученных ранений в ходе специальной военной операции. Как отметил руководитель муниципалитета, бойца знали многие усинцы. Они ценили его как друга и коллегу, уважали его творчество как писателя. Это невосполнимая утрата не только для семьи погибшего, но и для всех горожан.

Николай внес большой вклад в развитие литературного сообщества и культуры в целом. Оставил после себя яркий след в истории Усинска. Мэр отметил, что Николая запомнят как писателя, общественного деятеля, талантливого, открытого, доброго и отзывчивого человека.