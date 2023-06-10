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Попадут в денежный вихрь: Володина назвала знак, который станет королем фортуны в июне

Попадут в денежный вихрь: Володина назвала знак, который станет королем фортуны в июнеСкриншот из видео

Известный российский астролог Василиса Володина назвала единственный знак зодиака, который завладеет большими финансовыми потоками в июне. Об этом сообщает Teleprogramma.

Речь идет о Тельцах.

В начале первого летнего месяца Володина советует заняться новыми проектами. Представители созвездия смогут достичь успеха с минимальными затратами. В конечном итоге они заработают много денег и достигнут своей мечты. В личной жизни звезды тоже сулят счастье. Возможно, они влюбятся как никогда раньше.

Кстати, ранее Василиса Володина расписала весь июнь, где дала рекомендации, что и когда нужно делать в этом месяце, чтобы все же побороть лишние килограммы. Также астролог назвала самые важные даты июня 2023 года. Используйте эти дни, чтобы решить важные проблемы или запланировать важные дела.

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