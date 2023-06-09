Белая полоса вскружит голову: Володина назвала знак зодиака, который обойдут все беды

Астролог Василиса Володина уверена, что у Близнецов есть все шансы стать счастливыми летом 2023 года. Все невзгоды и беды обойдет стороной представителей этого созвездия. Сейчас самое время начинать новые дела и ни в чем себе не отказывать.
"Белая полоса вскружит голову! Все будет идти как по маслу", — заявила она.
В личной жизни звезды тоже сулят Близнецам счастье. Возможно, они влюбятся как никогда раньше.
Кстати, ранее Василиса Володина расписала весь июнь, где дала рекомендации, что и когда нужно делать в этом месяце, чтобы все же побороть лишние килограммы. Также астролог назвала самые важные даты июня 2023 года. Используйте эти дни, чтобы решить важные проблемы или запланировать важные дела.