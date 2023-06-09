Белая полоса вскружит голову: Володина назвала знак зодиака, который обойдут все беды

Астролог Василиса Володина уверена, что у Близнецов есть все шансы стать счастливыми летом 2023 года. Все невзгоды и беды обойдет стороной представителей этого созвездия. Сейчас самое время начинать новые дела и ни в чем себе не отказывать. "Белая полоса вскружит голову! Все будет идти как по маслу", — заявила она.

В личной жизни звезды тоже сулят Близнецам счастье. Возможно, они влюбятся как никогда раньше.