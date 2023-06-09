Монди СЛПК проведет плановый капремонт оборудования

11 июня Монди СЛПК в плановом порядке на 17 дней остановит производство для проведения ежегодного капитального ремонта технологического оборудования. Это позволит комбинату продолжать бесперебойную работу в течение всего года.

Основные работы пройдут на ТЭЦ, бумагоделательных машинах и производстве целлюлозы. В ходе останова комбинат реализует более 30 крупных проектов. Самый масштабный комплекс работ предстоит провести на содорегенерационном котле.