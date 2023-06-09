Пропавшего в апреле воркутинца нашли живым

Виталий Липин, который пропал в конце апреля, найден живым. Информация об этом появилась в социальных сетях поискового отряда "Лиза Алрет". Волонтеры просят остановить распространение ориентировок и постов о поиске. Напомним, 43-летний мужчина пропал 20 апреля. Его местоположение не могли узнать почти два месяца.



Ранее успешно завершились поиски 50-летней сыктывкарки Татьяны Клочковой. Женщину удалось найти всего за два дня. Поисковики выразили благодарность всем неравнодушным, кто принимал участие в поисках. Подробности места нахождения жительницы столицы Коми не разглашаются.



А вот розыск жительницы Сосногорска Юлии Мельховой пока не принес результатов. К поискам подключились сотрудники полиции.



Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы.



Всем, кто располагает информацией о месте нахождения женщины, просьба звонить по телефону 8 (82149) 56701, 102.