В Сыктывкаре завершились поиски пропавшей 50-летней женщины

Пропавшая 2 июня Татьяна Клочкова найдена. Об этом сообщили волонтеры Лиза Алерт.

Отряд поисковиков Лиза Алерт объявили о прекращении поисков Татьяны Клочковой, которая пропала 2 июня в столице Коми. Они просят остановить распространение информации с приметами. Женщина найдена живой. Поисковики также поблагодарили всех, кто помогал с поисками. Подробности нахождения горожанки не разглашаются.