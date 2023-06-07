В Коми пытались поймать девочку, повисшую на балконе дома

7 июня в Сети появилось видео, на котором девочка повисла на балконе дома и пыталась спуститься. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло и в каком состоянии сейчас ребенок.
2 июня в Воркуте ребенок повис на балконе многоквартирного дома, а воркутинцы, которые стояли снизу, пытались ее поймать. В результате девочка спрыгнула и ее успели словить. Как сообщили в пресс-службе МВД, это ребенок 2015 года рождения, сейчас с ней все в порядке, она не пострадала, а вот ее родителей привлекут к ответственности за неисполнение своих обязанностей:
“Сотрудниками полиции инициировано проведение проверки по данному инциденту. В отношении родителей собран материал по ст. КоАП РФ Статья 5.35 “Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”. Семья на учете в ПНД не состояла”, — рассказали сотрудники МВД.
Напомним, что ночью 5 июня в Сыктывкаре мужчина выпал с 4 этажа балкона и впал в кому. Известно, что он был пьян и поссорился с семьей, а затем перелез через перила балкона, сорвался и упал. Сейчас по этому делу ведутся проверки и выясняются все обстоятельства случившегося.