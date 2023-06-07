В Коми пытались поймать девочку, повисшую на балконе дома

7 июня в Сети появилось видео, на котором девочка повисла на балконе дома и пыталась спуститься. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло и в каком состоянии сейчас ребенок.

2 июня в Воркуте ребенок повис на балконе многоквартирного дома, а воркутинцы, которые стояли снизу, пытались ее поймать. В результате девочка спрыгнула и ее успели словить. Как сообщили в пресс-службе МВД, это ребенок 2015 года рождения, сейчас с ней все в порядке, она не пострадала, а вот ее родителей привлекут к ответственности за неисполнение своих обязанностей: