Стало известно, какие дороги перекроют в Сыктывкаре 11 и 12 июня

Администрация столицы Коми проинформировала горожан о перекрытии дорог в предстоящие праздники 11 и 12 июня. Связаны ограничения будут с проведением "Велоночи".

Движение автотранспорта будет перекрыто на следующих участках улиц:



- Стефановскую площадь с 07.00 часов 11 июня 2023 г. до 24.00 часов 12 июня 2023 г. на период проведения мероприятий;

- по ул. Коммунистической от ул. Интернациональной до ул. Советской с 16.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова с 16.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Куратова от ул. Ленина до ул. Интернациональной с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Интернациональной от ул. Куратова до ул. Пушкина с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Пушкина от ул. Интернациональной до Сысольского шоссе с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по Сысольскому шоссе от ул. Пушкина до ул. Морозова с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Морозова от Сысольского шоссе до ул. Димитрова с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Димитрова от ул. Морозова до Октябрьского проспекта с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по Октябрьскому проспекту от ул. Димитрова до ул. Куратова с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия;

- по ул. Куратова от Октябрьского проспекта до ул. Ленина с 18.00 часов до 24.00 часов на период проведения мероприятия.