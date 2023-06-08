В Коми нашли "сидр-убийцу", который унес жизни более 30 человек

Роспотребнадзор призывает покупателей быть бдительными и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы ведомства.

Напиток обнаружили и в Коми. Известно, что продукция из Самарской области также была обнаружена и в других регионах России. Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.