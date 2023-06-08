Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми нашли "сидр-убийцу", который унес жизни более 30 человек

В Коми нашли "сидр-убийцу", который унес жизни более 30 человек11.rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор призывает покупателей быть бдительными и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы ведомства.

Напиток обнаружили и в Коми. Известно, что продукция из Самарской области также была обнаружена и в других регионах России. Наибольший объем продукции изъят в Астраханской области, Курганской области и Республике Удмуртия.

Ведомство просит сообщать об обнаружении напитка на прилавках по телефону 8-800-100-13-11. Прием сообщений ведется круглосуточно. Звонки со всех телефонов – бесплатные.

От отравления этим напитком погибло уже 32 человека. Факты интоксикации были отмечены в шести субъектах страны.

...

  • 0

Популярное

Последние новости