Итоги голосования за благоустройство городской среды: отремонтируют 10 мест в Сыктывкаре

С 15 апреля по 31 мая во всех регионах страны прошло онлайн-голосование за благоустройство городской среды. Жители Коми приняли активное участие в опросе и выбрали те места, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие территории города победили в голосовании и что усовершенствуют в 2024 году.
Из 18 представленных территорий десять выбраны победителями. Их благоустроят в 2024 году в рамках проекта“Формирование комфортной городской среды”. Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, в голосовании приняли участие более 27 тысяч сыктывкарцев. В столице Коми подвели итоги голосования по программе “Формирование комфортной городской среды”.
Мэр Сыктывкара Владимир Голдин прокомментировал важность опроса среди горожан:
“Это действительно важное голосование, более 27 тысяч горожан высказались о приоритетах благоустройства Сыктывкара. Мы вместе меняем облик нашего города. Спасибо волонтерам и всем гражданам, которые приняли участие в голосовании”, – отметил глава администрации города.
Итоги голосования:
- 1 место — городская площадка “Лучшее место”, по улице Орджоникидзе, 21 возле “Дворца творчества детей и учащейся молодежи”.
- 2 место — пешеходная по Октябрьскому проспекту от улицы Малышева до улицы Печорской.
- 3 место — пешеходная зона по улице Петрозаводской от Октябрьского проспекта до улицы Малышева.
- 4 место — площадь имени Е.В.Чепыгина и Аллея Ветеранов в п.г.т. Краснозатонском.
- 5 место — аллея по улице Интернациональной и улице Ленина.
- 6 место — пешеходная зона в районе здания 27/11 по ул. Мира возле остановочного комплекса у поликлиники.
- 7 место — пешеходная зона по улице Славы от автодороги Сыктывкар-Ухта до улицы Емвальская.
- 8 место — территория в районе центра досуга и кино “Октябрь”.
- 9 место — пешеходная зона по проспекту Бумажников от дома № 43/15 до дома №53Г.
- 10 место — пешеходная зона по улице Космонавтов от проспекта Бумажников до здания № 6 по ул. Космонавтов.
Житель Эжвинского района Максим Сницерук прокомментировал итоги голосования:
“Я очень рад, что в нашей Эжве начали делать дороги и пешеходные зоны. Сейчас тут тяжело гулять с маленькими детьми на колясках и ездить по тротуару на велосипеде. Порой даже не было никакого желания выйти покататься на велосипеде и погулять, думаю, с появлением новых пешеходных дорожек это изменится. Я считаю, что необходимо поддерживать все территории нашего города в хорошем состоянии. Мы надеемся, что дорогу поскорее отремонтируют и она прослужит нам еще долго”, — рассказал Максим “Про Городу”.
Депутат Совета МО ГО “Сыктывкар” Алексей Линков на своей странице в соцсетях поблагодарил всех участников голосования:
“Друзья, вот и подошло к концу голосование по выбору территорий для благоустройства в Сыктывкаре в 2024 году в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Спасибо всем, кто принял в нем участие! Вместе мы делаем лучше наш любимый Сыктывкар!”
Напомним, что ранее администрация Сыктывкара ответила на жалобы горожан об отсутствии парковок и детских площадок. Также население возмутила плохая медицина и разбросанный по Сыктывкару мусор. В мэрии прокомментировали проблемы и объяснили, какие меры примут, чтобы их решить.