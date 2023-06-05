Итоги голосования за благоустройство городской среды: отремонтируют 10 мест в Сыктывкаре

С 15 апреля по 31 мая во всех регионах страны прошло онлайн-голосование за благоустройство городской среды. Жители Коми приняли активное участие в опросе и выбрали те места, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какие территории города победили в голосовании и что усовершенствуют в 2024 году.

Из 18 представленных территорий десять выбраны победителями. Их благоустроят в 2024 году в рамках проекта“Формирование комфортной городской среды”. Как сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара, в голосовании приняли участие более 27 тысяч сыктывкарцев. В столице Коми подвели итоги голосования по программе “Формирование комфортной городской среды”.

Мэр Сыктывкара Владимир Голдин прокомментировал важность опроса среди горожан:

“Это действительно важное голосование, более 27 тысяч горожан высказались о приоритетах благоустройства Сыктывкара. Мы вместе меняем облик нашего города. Спасибо волонтерам и всем гражданам, которые приняли участие в голосовании”, – отметил глава администрации города.

Итоги голосования:

1 место — городская площадка “Лучшее место”, по улице Орджоникидзе, 21 возле “Дворца творчества детей и учащейся молодежи”.

2 место — пешеходная по Октябрьскому проспекту от улицы Малышева до улицы Печорской.

3 место — пешеходная зона по улице Петрозаводской от Октябрьского проспекта до улицы Малышева.

4 место — площадь имени Е.В.Чепыгина и Аллея Ветеранов в п.г.т. Краснозатонском.

5 место — аллея по улице Интернациональной и улице Ленина.

6 место — пешеходная зона в районе здания 27/11 по ул. Мира возле остановочного комплекса у поликлиники.

7 место — пешеходная зона по улице Славы от автодороги Сыктывкар-Ухта до улицы Емвальская.

8 место — территория в районе центра досуга и кино “Октябрь”.

9 место — пешеходная зона по проспекту Бумажников от дома № 43/15 до дома №53Г.

10 место — пешеходная зона по улице Космонавтов от проспекта Бумажников до здания № 6 по ул. Космонавтов.

Житель Эжвинского района Максим Сницерук прокомментировал итоги голосования: