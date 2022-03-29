Под Сыктывкаром прорвало газопровод: отключены 265 домов

В одном из поселков столицы Коми прорвало газопровод. Повреждена труба диаметром 160 миллиметров. Об этом сообщили в МЧС региона.

29 марта в поселке Максаковка на улице Нювчимское шоссе, 36 шли земляные работы, в ходе которых повредили трубу. В результате оказались отключены 265 абонентов. Вскоре на место ЧП прибыли 20 человек, в том числе и от МЧС, которые занялись восстановлением трубы. Как сообщает "Газпром газораспределение Сыктывкар" на данный момент снабжение восстановили.