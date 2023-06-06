Активное лето: детский лагерь Сыктывкара, в которых не будет скучно

Компьютерная Академия ТОП приглашает ребят 7−14 лет провести летние каникулы с пользой и погрузиться в мир новейших технологий в Летнем Компьютерном IT-клубе. Этот летний лагерь понравится и будет полезен вашему ребенку, если он:

знает всех ведущих блогеров и хочет стать знаменитым;

мечтает собрать и обучить своего боевого робота;

не выпускает из рук смартфон;

хочет создавать виртуальные миры. Компьютерная Академия ТОП дарит "Пробный день в лагере". Дети могут провести время с пользой и попробовать одно из направлений. Для вас это абсолютно бесплатно. Мероприятие рассчитано на 1 час 30 минут. Академия подготовила для вас практический мастер-класс и тематический квест. Записаться можно по ссылке.

За 10 дней в лагере дети пробуют себя в различных компьютерных специальностях. Они реализуют свои самые смелые проекты под руководством опытных преподавателей Компьютерной Академии ТОП. Ребята будут познавать современные технологии в комфортных, специально оборудованных аудиториях, конференц-зале и дизайн-студии.

Преподаватели Академии — не просто эксперты в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Они делают занятия осознанными, интересными и результативными.

Ваши дети устали от тягот обычной учебы и не хотят учиться ещё и летом? На каникулах с Компьютерной Академией ТОП не будет никаких скучных уроков! Это полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями.

Преимущества компьютерного лагеря Академии ТОП:

знания и навыки для будущего;

индивидуальный подход к обучению;

технологии и гаджеты;

только практические занятия;

занятия на свежем воздухе;

опытные педагоги и вожатые;

безопасность и комфорт;

общение и новые друзья.

IT-каникулы неполного дня. Смены:

"IT-MIX" Старт 26.06-09.07 с 9:00 до 13:00;

"КИБЕР-город" Старт 10.07-23.07 с 9:00 до 13:00;

"Mineсraft против Roblox" Старт 26.06-09.07 с 14:00 до 18:00 и 31.07-13.08 с 14:00 до 18:0;0

"Мультипликация и анимация". Старт 31.07-13.08 с 9:00 до 13:00.

Записаться в лагерь можно по ссылке.

Для подростков 14-18 лет Академии ТОП приготовила отдельную летнюю программу — летний IT-лагерь BOOTCAMP.

Ваш сын или дочь не отходят от компьютера, мечтает стать программистом, дизайнером, блогером, инженером умных домов или создателем виртуальных миров? Чтобы правильно выбрать направление обучения, нужно знать, что за собой скрывают эти профессии.

BootCamp в Академии ТОП — это возможность примерить на себя любую ИТ-профессию, делать реальные проекты, пообщаться с представителями этих профессий и увидеть, где ребенок сможет работать в будущем.

За 10 дней ребят в лагере ждет:

хакатон (форум специалистов). Можно ли реализовать проект без команды? Конечно — нет! Ребята научатся создавать команду, реализовывать свой проект и находить инвестиции;

встречи с экспертами. Что скрывается за профессиями программист, дизайнер, инженер, блогер? Можно ли работать с пляжа и не ходить в офис? На все эти вопросы нам дадут ответы эксперты из сферы ИТ, разработки игр, дизайна, инжиниринга;

28 учебных пар. Дети будут создавать свои проекты, изучая основные технологии;

две экскурсии в IT-компании. Всегда интересно, что скрывается за дверьми крупных ИТ-компаний, чем на самом деле занимаются сотрудники и какие навыки нужны, чтобы попасть на работу? Дети смогут узнать это из первых уст.

Почему BootCamp — это лето с пользой?

только практика и работа над своими проектами;

профориентация. Возможность сделать правильный выбор;

преподаватели практики, встреча с экспертами, погружение в мир ИТ;

школьники 8−11 классов получат возможность выбрать будущую профессию, попробовать свои силы в сфере ИТ;

студенты, у которых нет уверенности в выбранной специальности в университете, смогут попробовать себя в ИТ.





Преимущества лагеря BootCamp:

практика. Работа над своими проектами;

преподаватели — практики;

лучший способ выбрать правильную профессию;

атмосфера развития и командной работы;

реальное погружение в IТ.

BootCamp — дает возможность попробовать себя в самых популярных сферах IT: дизайн и программирование. Подробнее по ссылке.

Старт: 10.07-23.07, смена полного дня: с 14:00 до 18:00.

Ваш ребенок сможет примерять на себе роль:

программиста;

дизайнера;

инженера умных систем;

разработчика игр.

Записаться в лагерь можно по ссылке.

Подарите своему ребенку сказочный мир информационных технологий, который приведет его к успешному будущему!

Адрес Компьютерной академии ТОП в Сыктывкаре: улица Бабушкина 19, 3 этаж, офис 312.