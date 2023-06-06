У российской молодежи снизился интерес к криптовалютам

Повышенный спрос на криптокошельки, который наблюдался в 2022 году, пошел на спад. К таким выводам пришли специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Весной трафик на таких ресурсах оказался на 35% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 года. В этом году падение продолжается – по сравнению с январем в апреле трафик снизился на 30%.