В Сыктывкаре пройдет большой день открытых дверей в IT-колледже

В учебном заведении 24 июня в 12 часов подробно расскажут о перспективном образовании.

Куда пойти учиться ребенку после окончания 9-го или 11-го класса? Какая профессия сейчас востребована и интересна? Где найти хорошее учебное заведение?

Наверное, многие родители и их дети задавались этими вопросами. Особенно когда начинается пора экзаменов и приближается время делать выбор по поводу учебы. Решение, касающееся образования, может даваться тяжело. Ведь это именно то, к чему нужно подойти с особым вниманием. Поэтому колледж IT TOP решил помочь в разрешении этой волнующей темы и устроить день открытых дверей.

Жителям Сыктывкара предлагают окунуться 22 апреля в мир IT — увлекательной профессии, в которой можно построить успешную карьеру. Специалисты колледжа поставили перед собой задачу не просто рассказать о работе в этой области, а дать возможность детально разобраться в том, что может быть интересно изучать ребенку и на что нужно обратить внимание при выборе профессии. Гостей ждет подробная презентация от специалистов приемной комиссии, во время которой они расскажут о том, что такое образование в сфере IT, с чего нужно начинать и к чему можно прийти. Также в программе — профориентационное тестирование, экскурсия по колледжу и многое другое.

Для кого подойдет день открытых дверей?

В колледже будут рады видеть школьников, заканчивающих 9-й и 11-й классы, а также тех, кто еще учится в 8-м классе. Всех, у кого горят глаза, когда они слышат об IT, и ребят, не определившихся с карьерными планами. Мероприятие можно посетить как детям, так и их родителям и даже прийти всей семьей.

Специалисты приемной комиссии ответят на все интересующие вопросы



В чем польза мероприятия?

1. Индивидуальный подход к каждому участнику.

Специалисты колледжа IT TOP с радостью ответят на все интересующие вопросы, помогут развеять страхи и сомнения относительно выбора профессии. В день открытых дверей будут доступны бесплатные персональные консультации, а также профориентационное тестирование, по результатам которого можно будет лучше понять, что следует изучать. Специалисты приемной комиссии имеют огромный опыт консультирования и подбора профессии, идеально знают все программы, а также особенности изучения того или иного направления.

2. Возможность познакомиться с перспективной профессией.

Наверняка многие сталкивались с тем, что интернет сегодня переполнен различными статьями об IT-образовании. Большая часть из них написана сложно и непонятно, от чего желание узнать эту профессию дальше бесследно пропадает. День открытых дверей подготовлен специалистами и по совместительству преподавателями колледжа, которые работают в ведущих компаниях и знают всё о своих направлениях. Они развеют все страхи и мифы и детально расскажут о сфере IT.

3. Увидеть весь процесс обучения изнутри.

В колледже IT TOP гордятся преподавательским составом, авторской программой обучения, результатами студентов и всегда рады видеть абитуриентов. Именно поэтому специалисты учебного заведения приглашают на мероприятие, чтобы гости прочувствовали и окунулись в студенческую жизнь за один день, а также открыли для себя много нового.

Участники смогут пройти профориентационное тестирование и посетить экскурсию по колледжу

Справка

Федеральная академия ТОР — одно из крупнейших учебных заведений России, специализирующихся на IT-образовании взрослых и детей. Уже более 20 лет они готовят лучших специалистов IT-сферы по множеству направлений: дизайн, разработка ПО, сети, кибербезопасность. На сегодняшний день в России насчитывается более 190 филиалов Академии и более 250 000 выпускников.

Мероприятие бесплатное. Регистрация — по ссылке или номеру телефона: 8(8212)239-369.