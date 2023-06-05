Выяснилось, пострадал ли кто-то из-за грозы в Сыктывкаре

5 июня на территории нескольких городов Коми прогремели грозы с ливнями и градом. Журналист “Про Города” выяснил, пострадал ли кто-то из-за непогоды в Сыктывкаре.

В столице региона стихия разошлась ни на шутку. Ураган в Сыктывкаре свалил несколько деревьев, столбов и дорожных знаков. Пострадало только имущество горожан. Как сообщили в Минздраве Коми, в скорую медицинскую помощь не поступало обращений по поводу травм из-за прошедшей грозы. А последствия непогоды оперативно ликвидировали сотрудники "Дорожного хозяйства" и "Жилкомсервиса".