В Сыктывкаре на машину упало дерево

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре из-за грозы пострадал автомобиль. Непогода даёт о себе знать. В Сыктывкаре на улице Интернациональной 97 на автомобиль Peugeot упало дерево. Это случилось из-за нагрянувшей в Коми грозы. Пострадавших нет.

Также в Кировском парке столицы республики упал фонарный столб. Это произошло в районе аттракционов. От его падения пострадали детские машинки. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Напомним, что 4 июня 2023 года было объявлено штормовое предупреждение. Жителям республики рекомендуется меньше находится на улице, а водителям авто быть внимательнее на дорогах.

- Если вдруг вы попали в чрезвычайную ситуацию, то срочно звоните по телефону "01", с мобильного "101" или "112"