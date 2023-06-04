В Сыктывкаре на машину упало дерево

В Сыктывкаре из-за грозы пострадал автомобиль. Непогода даёт о себе знать.
В Сыктывкаре на улице Интернациональной 97 на автомобиль Peugeot упало дерево. Это случилось из-за нагрянувшей в Коми грозы. Пострадавших нет.
Также в Кировском парке столицы республики упал фонарный столб. Это произошло в районе аттракционов. От его падения пострадали детские машинки. К счастью, среди людей пострадавших нет.
Напомним, что 4 июня 2023 года было объявлено штормовое предупреждение. Жителям республики рекомендуется меньше находится на улице, а водителям авто быть внимательнее на дорогах.
- Если вдруг вы попали в чрезвычайную ситуацию, то срочно звоните по телефону "01", с мобильного "101" или "112"
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.