Последствия грозы в Сыктывкаре: на авто падали деревья, опоры ЛЭП и светофоры

В столице Республики Коми прошла буря, которая повлекла за собой не мало последствий. От грозы пострадали машины, фонарные столбы, светофоры и не только.

На данный момент "Дорожное хозяйство" и "Жилкомсервис" устраняют все последствия прошедшей грозы. На улице Интернациональной и на Коммунистической возле 3 поликлиники дерево придавило машину, на перекрёстке Карла Маркса и Печорской повреждён светофор, Домны Каликовой и Интернациональной – упал дорожный знак, в парке имени Кирова фонарный столб упал на детские машинки, а недалеко от автозаправки возле Дырносских дач дерево порвало провода. Также сообщается, что в некоторых районах Сыктывкара нет электричества и воды.