Жители Коми сэкономили почти 6 миллионов рублей на оплате проезда

Сейчас жители столицы Коми могут заплатить за проезд в автобусе на 7 рублей меньше. Скидку предоставляют всем, кто пользуется российской платежной системой "Мир".

Скидка, которую сегодня можно получить без каких-либо проблем, будет действовать до 30 июля. Она применится при оплате через смартфон с привязанной картой "Мир". Относится это не только к городским маршрутам, но и к межмуниципальным. В Коми экономия пассажиров общественного транспорта уже составила почти 6 миллионов рублей, а число оплат через смартфон по карте “Мир” выросло вдвое.



Чтобы воспользоваться скидкой, нужно загрузить карту "Мир" на свой смартфон, в один из платежных сервисов: Mir Pay или Samsung Pay. Также телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты или NFC. С полными правилами предоставления скидки от российской платежной системы можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении “Привет, Мир!”.