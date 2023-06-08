Жители Коми сэкономили почти 6 миллионов рублей на оплате проезда

Сейчас жители столицы Коми могут заплатить за проезд в автобусе на 7 рублей меньше. Скидку предоставляют всем, кто пользуется российской платежной системой "Мир".
Скидка, которую сегодня можно получить без каких-либо проблем, будет действовать до 30 июля. Она применится при оплате через смартфон с привязанной картой "Мир". Относится это не только к городским маршрутам, но и к межмуниципальным. В Коми экономия пассажиров общественного транспорта уже составила почти 6 миллионов рублей, а число оплат через смартфон по карте “Мир” выросло вдвое.
Чтобы воспользоваться скидкой, нужно загрузить карту "Мир" на свой смартфон, в один из платежных сервисов: Mir Pay или Samsung Pay. Также телефон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты или NFC. С полными правилами предоставления скидки от российской платежной системы можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении “Привет, Мир!”.
“Мы рады вновь начать сотрудничество с платежной системой «Мир». В 2019 году подобная акция показала отличные результаты. Сейчас размер скидки увеличен, и мы рассчитываем, что для многих жителей Коми это станет дополнительным стимулом начать пользоваться общественным транспортом», – отметил Дмитрий Чепурнов, врио генерального директора АО “Комиавтотранс”.
Информацию о подключении карты "Мир" к мобильным Pay-сервисам можно найти на сайте www.mironline.ru или обратившись в банк, выпустивший карту.