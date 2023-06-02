"Народный контроль": сыктывкарцев возмущает плохая медицина и отсутствие детских площадок

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает плохая медицина и безответственность управляющей компании, а кто-то жалуется на отсутствие парковки и детской площадки. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.

Каждый день в редакцию "Про Города" приходят обращения от жителей Сыктывкара и районов Коми. Часть из них публикуется в паблике "Про Город Сыктывкар | Новости". Теперь некоторые из жалоб с ответами от ведомств появились и на портале.

В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.

Про управляющую компанию:

"На улице Маегова, 20 жильцы страдают от бессилия. Управляющая компания "Жилвест". Безответственные работники: грубят и угрожают. А ведь в этом доме живут маленькие дети и пожилые люди."

Ответ Стройжилтехнадзора: