"Народный контроль": сыктывкарцев возмущает плохая медицина и отсутствие детских площадок

В сообществе “Про Город Сыктывкар” в соцсети “Вконтакте” и на страницах газеты есть рубрика "Народный контроль", куда горожане присылают обращения, фотографии и жалобы. Кого-то не устраивает плохая медицина и безответственность управляющей компании, а кто-то жалуется на отсутствие парковки и детской площадки. “Про Город” подготовил подборку жалоб от сыктывкарцев с ответами от ответственных ведомств и властей.
Каждый день в редакцию "Про Города" приходят обращения от жителей Сыктывкара и районов Коми. Часть из них публикуется в паблике "Про Город Сыктывкар | Новости". Теперь некоторые из жалоб с ответами от ведомств появились и на портале.
В Коми работает Центр управления регионом — сообщество, которое реагирует на обращения людей в соцсетях, и помогает во взаимодействии с ответственными лицами. "Про Город" совместно с ЦУРом ведет еженедельную рубрику “Народный контроль”.
Про управляющую компанию:
"На улице Маегова, 20 жильцы страдают от бессилия. Управляющая компания "Жилвест". Безответственные работники: грубят и угрожают. А ведь в этом доме живут маленькие дети и пожилые люди."
Ответ Стройжилтехнадзора:
“Ситуация, действительно, недопустимая. Для принятия мер по пресечению нарушений собственнику или пользователю жилого помещения в доме необходимо обратиться в адрес Государственной жилищной инспекции по городу Сыктывкару и Корткеросскому району лично с паспортом или через ГИС ЖКХ. Также письменное обращение можно подать через МФЦ. На основании такого обращения орган государственного жилищного надзора сможет провести официальную проверку и принять меры административного воздействия в отношении управляющей организации, допускающей нарушения. Обращаем внимание, что в этом случае необходимо обратиться именно такими способами. Это инструмент официального обращения в рамках 59-ФЗ. На сегодня сообщения из соцсетей не обладают аналогичной юридической силой и не позволяют инициировать проверку”.
Про мусор:
"Улица Дорожная, 32А. Зачем так мусорить, и кто все это будет убирать?"
Ответ администрации города:
“Благодарим за сигнал! Передали информацию о несанкционированной свалке профильным специалистам, они выедут на место с осмотром, выяснят, кому принадлежит участок и кто отвечает за его уборку, узнают планы по уборке мусора. Для этого потребуется некоторое время. Обязательно вернемся с ответом по ситуации в течение недели”.
Про парковку:
"Устали безумно от такой парковки, если ее так можно назвать. Находится она по адресу: улица Оплеснина 17/2. Все водители с ума сходят на этой территории. У нас куча места, но нет ни парковочных мест, ни детской площадки. Обращались в нашу управляющую компанию — ответа нет. Представитель этого ТСЖ живет у нас в подъезде, был вопрос про дорогу. На что мы получили ответ, мол, а зачем ее делать? Вот сделаем и все тут парковаться будут. Весной и осенью тут вообще мрак. Я новичок за рулем и выехать из этой каши для меня настоящее испытание. Да и бывалые водители застревают постоянно! Не знаешь, как дойти до машины, чтобы не испачкаться. Как посадить ребенка и вытащить его из машины, чтобы он не поскользнулся в первой луже? Подскажите действительно рабочий совет, что с этим делать. Как добиться хорошей парковки?"
Ответ мэрии:
“Мы искренне понимаем ваше желание видеть свой двор благоустроенным. В жилищном законодательстве этот вопрос закреплен за собственниками, поэтому решение проблемы зависит только от жителей и их активной гражданской позиции. Так, перед подачей заявки в администрацию города на собрании собственников схема благоустройства проезжей части дворовой территории рассматривается и утверждается большинством голосов собственников жилья, в том числе, обговаривается место парковки. Также необходимо определить источник финансирования и объемы работ. Органы власти со своей стороны поддерживают такие инициативы и предлагают финансирование в рамках проектов “Формирование комфортной городской среды” или “Народный бюджет”.
Про медицину:
"24 мая поехал в травмпункт на Гаражной с подозрением на перелом ребер. Хорошие отзывчивые работники, врач и медперсонал. Осмотрели, сделали снимок, но ввиду плохой работы рентген-аппарата врач не смог рассмотреть снимок достоверно и выписал направление в КРБ на Пушкина, при этом настоятельно рекомендовал поехать и сделать снимок и КТ там, чтобы точно установить травму. Приехал я по адресу и меня оттуда послали "домой", мягко выражаясь. Сказали пить обезболивающие и терпеть до завтра, а потом идти в поликлинику и записываться на снимок. До меня в очереди стоял мужчина тоже с поломанными ребрами, его тоже послали таблетки пить. Если этот пост увидит врач, который дежурил в приемном покое, то хочу пожелать ему "крепкого здоровья" и чтобы ему всегда оказывали своевременную помощь! Наша хваленая бесплатная медицина и врачебное отношение к пациентам просто убивает."
Ответ Минздрава Коми:
“Обращаемся к автору поста: свяжитесь, пожалуйста, с нами в личных сообщениях и уточните, оказали ли вам необходимую медпомощь на данный момент? Проясним ситуацию. Пройти обследование на базе Коми Республиканской клинической больницы можно по направлению, которое формирует поликлиника, если, конечно, речь не идет о направлении через скорую медпомощь. Получить помощь исключительно амбулаторного характера в больнице нет возможности: это стационарное учреждение, поэтому обращение в поликлинику по месту прикрепления в приемные часы — верное и грамотное решение. Обозначенная ситуация очень неоднозначна. Возможно, вы не совсем правильно поняли сказанное врачом. Свяжитесь с нами”.
Сыктывкарцы также отметили, что в больнице не работает рентген-аппарат:
“Рентген-аппарат там частенько выходит из строя, на новый денег нет, зато вверх отчеты идут, что все новое везде”.
Ответ Минздрава Коми:
“Проблемная ситуация с рентген-аппаратом на базе Сыктывкарской горбольницы №1 возникла по причине поломки техники. Требуются запчасти для замены. В настоящее время при необходимости используется палатный рентгеновский аппарат, на повторные снимки пациенты направляются в другие лечебные учреждения. Сейчас это самый оптимальный способ решения обозначенного вопроса”.