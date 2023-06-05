Житель Коми принес на работу поддельный аттестат и получил судимость

В Ухте рассмотрели уголовное дело в отношении 23-летнего парня, который использовал поддельный аттестат об образовании при устройстве на работу.

Как установил суд, в августе 2022 года житель Ухты купил у некоего человека поддельный аттестат об образовании, который использовал во время устройства на работу. На должность его приняли, но спустя месяц работодатель внезапно узнал о том, что документ был подделкой. На нового сотрудника завели уголовное дело, которое, в конце концов, дошло до суда.