Житель Коми попал под суд из-за уличной урны

Мировой судья Университетского судебного участка Ухты рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя. Установлено, что поздним вечером 8 декабря 2022 года мужчина решил заработать на сдаче металлолома и похитил уличную металлическую урну. Однако сдать ее в пункт приема лома он не успел, поскольку с урной наперевес был задержан полицейскими для выяснения обстоятельств.

В отношении ухтинца возбудили дело. Во время расследования он попытался скрыться, был объявлен в розыск, а после задержания помещен под стражу. Вину в содеянном мужчина признал и раскаялся.