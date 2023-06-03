"Поезд Победы" снова приехал в Сыктывкар: на этот раз там появились два новых вагона

“Я пришла с мужем сюда. Очень давно хотела попасть сюда. В прошлом году еще планировали, но не попали. Мы хотим узнать что-то новое о Великой Отечественной войне”, — прокомментировала Елена Петрова.

“В прошлом году нам не удалось посетить поезд. Я еще год назад видела репортажи с музея и так хотела попасть на него. В этом году смогли прийти”, — радуется сыктывкарка Наталья.

Люди с нетерпением сидят и ждут своего часа, чтобы своими глазами увидеть поезд-музей.

Уже на перроне можно прочувствовать всю атмосферу 40-ых годов ХХ века: играет музыка военных времен, установлены скамейки, стилизованные под те времена, русские солдаты в военных формах.

В Сыктывкар 3 июня вновь прибыл “Поезд Победы”. Более сотни людей смогли посетить этот музей на колесах. Увидеть все этапы Великой Отечественной войны мог каждый желающий абсолютно бесплатно. Журналист издания “Про Город” тоже побывал на экскурсии.

И вот, наконец, мы заходим в поезд. В первом вагоне волонтеры всем раздают специальные наушники — аудиогиды. В них голос девушки рассказывает о каждой локации музея.

Первым этапом идет вагон, где показывают мирное время. По выражениям лиц экспонатов можно уловить это безмятежное довоенное время: мальчик в шляпе танкиста весело смеется на верхней полке купе, мама заплетает косички дочери.

В следующем вагоне уже идет повествование о начале войны. На видеоматериалах показаны фашистские бомбардировщики, а эмоции экспонатов показывают испуг.

Пройдя в следующую локацию мы подаем к защитникам Брестской крепости, которые практически первыми приняли на себя удар гитлеровской армии.

Звуки стрельбы и бомбежки навевают страх на посетителей музея. Один из солдат выцарапал на кирпичной стене ножом надпись “Умираем не срамя”.

Следом посетители музея попадают в вагон к солдатам, которые едут на фронт. По их лицам можно понять, что каждый из них чувствует.

После чего мы попадаем прямо в окопы. Рядом лежат тела убитых солдат, все это сопровождается звуками стрельбы и взрывов.

Следующая локация одна из самых сложных для восприятия — вагон с заключенными концлагерей. Сперва мы видим нацистских солдат, которые пытают мужчину, затем множество башмаков, в том числе и детских — это вещи людей, которых сожгли в печах концентрационных лагерей. Также в вагоне находились и сами пленные: истощенные, измученные, как живые скелеты. Такая картина вызывает ужас.

Затем идет санитарный вагон: медсестра кормит овсянкой раненого солдата, кто-то читает книгу.

Следующий вагон посвящен врачам, ученым и конструкторам. Следом идет вагон с пленными немцами и вагон-штаб маршала Рокоссовского.

Один из новых вагон, который добавили в этом году, локация с преступлениями японских милитаристов.

После этого мы попадаем в вагон, посвященный Нюрнбергскому трибуналу.

Последний вагон посвящен победе над гитлеровской армией.

Внутри поезда-музея все экспонаты выглядят, как живые. Каждая локация заставляет прочувствовать весь ужас войны и радость победы.