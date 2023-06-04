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В Сыктывкаре самокатчик попал под колёса

В Сыктывкаре самокатчик попал под колёса Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

В Сыктывкаре молодой водитель сбил ребёнка, который ехал на самокате. Об этом сообщает УГИБДД МВД по РК.

ДТП произошло 2 июня в 21: 15. Мальчик 2010 года рождения переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу на проспекте Бумажников, напротив дома 53б. Водитель Lada Priora 1998 года рождения направлялся к Школьному переулку по этой улице со стороны Маяковского. Автолюбитель за рулём с 2016 года. Ребёнок попал под колёса машины и получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадину виска. Его госпитализировали.

Напомним, что ещё в мае 2023 водитель сбил 16-летнего подростка на велосипеде. Этот случай произошел в Печоре, но тогда водитель решил избежать ответственности и скрылся с места происшествия.

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