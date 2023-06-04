В Сыктывкаре самокатчик попал под колёса

В Сыктывкаре молодой водитель сбил ребёнка, который ехал на самокате. Об этом сообщает УГИБДД МВД по РК.

ДТП произошло 2 июня в 21: 15. Мальчик 2010 года рождения переезжал на самокате дорогу по пешеходному переходу на проспекте Бумажников, напротив дома 53б. Водитель Lada Priora 1998 года рождения направлялся к Школьному переулку по этой улице со стороны Маяковского. Автолюбитель за рулём с 2016 года. Ребёнок попал под колёса машины и получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ссадину виска. Его госпитализировали.