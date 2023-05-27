В Коми водитель сбил подростка на велосипеде, после чего скрылся с места ДТП

В Печоре машина сбила велосипедиста, после чего виновник ДТП скрылся. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.
Авария случилась 26 мая, на третьем километре автодороги Луговой-Белый-Ю. Данные водителя и его машины установить пока не удалось.
Выяснилось, что на велосипеде был 16-летний подросток, который ехал по краю проезжей части дороги. Неизвестный водитель сбил ребенка, а после чего скрылся с места ДТП.
Подросток получил травмы различной степени тяжести. Сейчас виновника аварии пытаются найти.
Напомним, ранее в столице Коми в ДТП попали мотоциклист и автобус. Водитель общественного транспорта не уступил дорогу “двухколесному”, в результате случилось столкновение. В аварии пострадал мотоциклист: у него диагностировали ушибы и рваную рану руки.