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В Коми водитель сбил подростка на велосипеде, после чего скрылся с места ДТП

В Коми водитель сбил подростка на велосипеде, после чего скрылся с места ДТПФото "Про Город Сыктывкар"

В Печоре машина сбила велосипедиста, после чего виновник ДТП скрылся. Об этом сообщает ГИБДД по Коми. 

Авария случилась 26 мая, на третьем километре автодороги Луговой-Белый-Ю. Данные водителя и его машины установить пока не удалось. 

Выяснилось, что на велосипеде был 16-летний подросток, который ехал по краю проезжей части дороги. Неизвестный водитель сбил ребенка, а после чего скрылся с места ДТП. 

Подросток получил травмы различной степени тяжести. Сейчас виновника аварии пытаются найти. 

Напомним, ранее в столице Коми в ДТП попали мотоциклист и автобус. Водитель общественного транспорта не уступил дорогу “двухколесному”, в результате случилось столкновение. В аварии пострадал мотоциклист: у него диагностировали ушибы и рваную рану руки.

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