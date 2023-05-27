В Коми водитель сбил подростка на велосипеде, после чего скрылся с места ДТП

В Печоре машина сбила велосипедиста, после чего виновник ДТП скрылся. Об этом сообщает ГИБДД по Коми.

Авария случилась 26 мая, на третьем километре автодороги Луговой-Белый-Ю. Данные водителя и его машины установить пока не удалось.