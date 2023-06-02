В Коми на 75% вырос интерес к мессенджерам

В Коми за первые пять месяцев интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет‑трафик с помощью инструментов Big Data.

Топ самых востребованных сервисов для общения остался прежним, но вот потребление в них заметно изменилось. Telegram укрепил свое лидерство, трафик в мессенджере в этом году увеличился в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Объем передачи данных в WhatsApp в регионе вырос на 18%, замыкает тройку Viber, интерес к которому сократился на 20%.

Жители Коми все чаще выбирают мессенджеры для голосового общения. Количество звонков в Telegram выросло за год на 95%. В WhatsApp звонили всего на 3% больше, чем в прошлом году, а число видеовызовов увеличилось на 14%. Голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений.

Прогнозируя растущую нагрузку, специалисты МегаФона в начале года увеличили пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с. Это позволило сохранить высокое качество работы мессенджера и ускорить загрузку данных. Пользователи могут быстрее скачивать и загружать контент и общаться, в том числе, с использованием видеосвязи. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в два раза меньше мегабайт.