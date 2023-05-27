“Ухтаспас” ищет вахтовика из столицы Коми Максима Воеводина-Божок. Известно, что мужчина не выходил на связь с 21 мая 2023 года. О его поисках объявила автономная некоммерческая организация “Ухтаспас”.

Житель Коми 1982 года рождения выехал с вахты, однако, домой он так и не попал. Отмечается, что его последний раз видели в Сыктывкаре.

Приметы мужчины: телосложение среднее, рост 170-175 сантиметров, налысо подстрижен, на теле есть татуировки.

Если вы знаете какую-либо информацию о его местонахождении, то немедлено позвоните по телефону +7(958)170-16-24- дежурный Ухтаспас; +7(912)100-70-70; +7(8216)74-09-47-Полиция.