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“Ухтаспас” ищет вахтовика из столицы Коми

“Ухтаспас” ищет вахтовика из столицы КомиФото "Ухтаспас"

“Ухтаспас” ищет вахтовика из столицы Коми Максима Воеводина-Божок. 

Известно, что мужчина не выходил на связь с 21 мая 2023 года. О его поисках объявила автономная некоммерческая организация “Ухтаспас”. 

Житель Коми 1982 года рождения выехал с вахты, однако, домой он так и не попал. Отмечается, что его последний раз видели в Сыктывкаре. 

Приметы мужчины: телосложение среднее, рост 170-175 сантиметров, налысо подстрижен, на теле есть татуировки. 

Если вы знаете какую-либо информацию о его местонахождении, то немедлено позвоните по телефону +7(958)170-16-24- дежурный Ухтаспас; +7(912)100-70-70; +7(8216)74-09-47-Полиция.

Напомним, в Сыктывкаре завершились поиски пропавшего 9 мая Дмитрия Фролова. К счастью, его нашли живым. Подробности, где он все это время был не разглашаются.

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