Врач из Сыктывкара рассказала, как девочка получила 40 ранений и живет с дробью в теле

1 июня в главном корпусе ДРБ прошла конференция, посвященная проблеме детского травматизма. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, какие повреждения чаще всего получают дети и как их предотвратить.

Начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми Ольга Литвинова рассказала, что часто детские травмы — это следствие суицидальных наклонностей:

“Дети — это наше будущее и каким оно будет, зависит от взрослых. На территории нашей республики проживает около 180 тысяч детей. В последние годы увеличилась смертность подростков от суицидов, а также снизился их возраст. Если раньше это была молодежь от 15 лет, то сейчас это дети 12-15 лет. Основные причины суицидов — ссоры, проблемы в семье, учебе и смерть близких”.

Заместитель главного врача Республиканской детской клинической больницы Елена Балина объяснила, какие детские травмы самые опасные: