Врач из Сыктывкара рассказала, как девочка получила 40 ранений и живет с дробью в теле

1 июня в главном корпусе ДРБ прошла конференция, посвященная проблеме детского травматизма. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” посетил мероприятие и узнал, какие повреждения чаще всего получают дети и как их предотвратить.
Начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми Ольга Литвинова рассказала, что часто детские травмы — это следствие суицидальных наклонностей:
“Дети — это наше будущее и каким оно будет, зависит от взрослых. На территории нашей республики проживает около 180 тысяч детей. В последние годы увеличилась смертность подростков от суицидов, а также снизился их возраст. Если раньше это была молодежь от 15 лет, то сейчас это дети 12-15 лет. Основные причины суицидов — ссоры, проблемы в семье, учебе и смерть близких”.
Заместитель главного врача Республиканской детской клинической больницы Елена Балина объяснила, какие детские травмы самые опасные:
“Самая высокая смертность вследствие детских травм наступает из-за утопления в пресной воде. Вторая причина — это дорожно-транспортные происшествия. Также высокий процент смертности из-за пожаров, выпадений из окна, отравлений, выпадения из окон”.
Главный врач детской клинической больницы Игорь Кустышев рассказал, что скоро в учреждении появится новый корпус:
“Для республиканской детской клинической больницы построят новый корпус. На первом этаже будет отделение паллиативной помощи и аптека, на втором — психоневрологическое отделение, на третьем — онкологическое. Сейчас на территории идет строительство”.
Хирург Вячеслав Сварич рассказал о необычном случае детского травматизма:
“Однажды мы нашли монетку в желудочно-кишечном тракте десятилетнего ребенка. Предположительно, она застряла в органах, когда ребенку было меньше года и находилась там около десяти лет. Обнаружить монетку удалось случайно благодаря тому, что у ребенка появились проблемы со здоровьем и в больнице ему сделали рентген”.
Хирург объяснил, почему дети глотают инородные предметы:
“Маленькие дети до трех лет проглатывают все, что попадет им в рот. Дети постарше чаще всего делают это уже случайно. Часто инородные предметы, которые глотают дети, выходят сами, но иногда это требует оперативного вмешательства медиков. Очень опасно, когда дети проглатывают батарейки и магнитные шарики. Также следует убрать подальше от детей, а лучше вообще выкинуть, уксусную кислоту. Если это 70-ти процентная жидкость, то ребенку грозят серьезные проблемы со здоровьем”.
Детский травматолог Оксана Федорова рассказала о том, как появление электросамокатов повлияло на травмоопасность:
“К нам в отделение стало поступать все больше детей, которые получили травмы из-за электросамокатов. Около семи процентов из этих обращений заканчиваются госпитализацией. Основная причина этой проблемы — это то, что дети остаются без присмотра родителей, но также влияет несоблюдение требований безопасности. Необходимо надевать наколенники и шлемы при езде на самокатах и велосипедах, но многие этого не делают”.
Травматолог поделилась случаем о девочке, которая поступила в больницу с 40 ранами от огнестрельного оружия:
“С начала 2023 года у нас было два обращения с огнестрельным оружием. Один случай произошел вследствие алкогольного опьянения родителя девочки, который выстрелил в свою дочь. Ребенку было три года, в ее теле нашли 40 порезов от дроби. Извлекли не все, сейчас девочка в удовлетворительном состоянии”.