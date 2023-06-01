В Сыктывкаре ребенок проглотил монету и жил с ней внутри 10 лет

1 июня в детской клинической больнице в столице Коми состоялась пресс-конференция посвященная вопросам детского травматизма. В ходе беседы с журналистами хирург ДРБ Вячеслав Сварич рассказал удивительную историю о ребенке, который около десяти лет жил с монетой, которую проглотил в раннем детстве.

Обнаружили инородное тело лишь спустя десятилетие из-за того, что у ребенка появились проблемы со здоровьем, связанные с этим. Нашли монету во время рентгена в больнице. Каким-то образом она застряла в желудочно-кишечном тракте. Предположительно, ребенок проглотил инородное тело в возрасте нескольких месяцев.