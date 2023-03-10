В Коми нетрезвый мужчина выстрелил дробью в свою трехлетнюю дочь

В Усть-Куломском районе Коми в трехлетнюю девочку выстрелил родной отец. Как известно мужчина был пьян. Ребенок находится в больнице.

МВД по Коми сообщает, что ранее судимый 34-летний житель поселка Нижняя Воч открыл огонь в своем доме. Мужчина выстрелил в дверь, за которой стояла его трехлетняя дочь. Выяснилось, что отец ребенка был в алкогольном опьянении. Девочку госпитализировали. Медики диагностировали у нее подкожное ранение различных частей тела дробью.