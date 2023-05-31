В Сыктывкаре стартовали продажи автомобильной новинки — седана OMODA S5

Сайт автостатистики Green Way сообщает, что за четыре месяца 2023 года продано около 177 000 автомобилей. Эта цифра на 37,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Тенденция снижения продаж в автосфере обусловлена стремительным ростом цен, уходом производителей и поставщиков запчастей из России. Агентство “Автостат” делает ставку на “Автоваз” и производителей Поднебесной. И считает, что дефицит машин сохранится на протяжении всего 2023 года. На этом фоне заводы Поднебесной уже второй год выпускают новые флагманские автомобили OMODA. Летом 2022 в России стартовали продажи модели С5. В мае 2023-го анонсировали яркий и высокотехнологичный седан OMODA S5, который уже можно приобрести в автосалоне “Динамика” в Сыктывкаре.

Внешний вид и интерьер

Российским водителям будут доступны три варианта. Комплектация Life оснащена бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 литра, работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.

Также комплектация Life имеет кожаный салон, кондиционер, медиасистему и камеры кругового обзора. Для комфортной зимней езды есть обогрев сидений. В автомобиле предусмотрен отличный зимний пакет. Подогреть можно практически все: сидения, спинки кресел, ветрового и заднего стекла, зеркала и даже руль.

Комплектация Tech имеет 17-дюймовые легкосплавные диски и турбированный двигатель. Ее отличают климат-контроль для комфортной температуры в салоне, обогрев задних сидений, руля и лобового стекла, который выручит в морозы.

Седан в комплектации Ultra оснащен всеми элементами предыдущих собратьев и адаптивным круиз-контролем. Также в числе ее особенностей 17-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль с функцией ионизации воздуха, обогрев сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Стиля комплектации Ultra добавляет панорамный люк. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система мониторинга слепых зон, ассистент удержания автомобиля в полосе, системы помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функция автоматического торможения, система предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях.

Характеристики комплектаций

Российским водителям будут доступны три варианта. Комплектация Life оснащена бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 литра, работающим в паре с бесступенчатой коробкой передач CVT.

Также комплектация Life имеет кожаный салон, кондиционер, медиасистему и камеры кругового обзора. Для комфортной зимней езды есть обогрев сидений. Открыть машину и запустить прогрев поможет бесключевой доступ.

Комплектация Tech имеет турбированный двигатель. Ее отличают климат-контроль для комфортной температуры в салоне, обогрев задних сидений, руля и лобового стекла, который выручит в морозы.

Седан в комплектации Ultra оснащен всеми элементами предыдущих собратьев и адаптивным круиз-контролем. Также в числе ее особенностей 17-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль с функцией ионизации воздуха, обогрев сидений первого и второго ряда, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Стиля комплектации Ultra добавляет панорамный люк. За безопасность водителя и пассажиров отвечают система мониторинга слепых зон, ассистент удержания автомобиля в полосе, системы помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функция автоматического торможения, система предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях.

Стоимость и скидки

Цена базовой комплектации нового седана модели OMODA S5 у официального дилера OMODA Динамика начинается от 1 909 900 рублей. По программе Trade-in можно получить скидку до 170 000 рублей. При покупке авто в кредит через банки-партнеры максимальная скидка достигнет 120 000 рублей.

Гарантия и обслуживание

На новый седан OMODA S5 действует гарантия до семи лет или 200 000 километров пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Комментарий специалиста

— Одно из преимуществ модели — клиренс 160 миллиметров. Комфортный и просторный салон, спортивные передние сиденья с развитой с боковой поддержкой, кожаная отделка интерьера, многофункциональный руль и зимний пакет опций, включающий в себя: обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений, что выручит даже в сильные морозы. Продвинутая светодиодная оптика - Т – образные дневные ходовые огни — привлекают внимание в потоке. Мощные светодиодные фары обеспечивают улучшенный обзор в темное время суток, — рассказал менеджер отдела автосалона “Динамика” продаж Кирилл Новиков.

Контакты

Ощутите себя владельцем новой OMODA на тест-драйве по адресу: Сыктывкар, Морозова, 211 (напротив нового автовокзала). Записаться можно по телефону: 8(8212) 25-11-33.

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