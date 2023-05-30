Выяснилось, какие пляжи будут работать в Сыктывкаре летом 2023 года

На главном пляже Сыктывкара в местечке Кируль с 18 мая действует карантин по птичьему гриппу. Горожанам до сих пор не сообщили, как это отразится на работе пляжа и успеют ли его открыть к началу купального сезона. Поэтому корреспондент издания “Про Город” выяснил, появятся ли в городе новые пляжи.

Как сообщили в мэрии Сыктывкара, летом 2023 года в столице Коми будет действовать лишь один официальный пляж – в местечке Кируль. Там будет действовать стационарный пост спасателей и еще шесть передвижных.