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Выяснилось, какие пляжи будут работать в Сыктывкаре летом 2023 года

Выяснилось, какие пляжи будут работать в Сыктывкаре летом 2023 годаИз архива "Про Город Сыктывкар"

На главном пляже Сыктывкара в местечке Кируль с 18 мая действует карантин по птичьему гриппу. Горожанам до сих пор не сообщили, как это отразится на работе пляжа и успеют ли его открыть к началу купального сезона. Поэтому корреспондент издания “Про Город” выяснил, появятся ли в городе новые пляжи.

Как сообщили в мэрии Сыктывкара, летом 2023 года в столице Коми будет действовать лишь один официальный пляж – в местечке Кируль. Там будет действовать стационарный пост спасателей и еще шесть передвижных.

Также спасательные посты выставят в местах возможного несанкционированного отдыха населения: 

  • на территории Эжвинского района г. Сыктывкар: в районе прибрежной полосы левого берега протоки Серт-Полой и на участке от места прохождения дюкера водозабора ФОС ЭМУП «Жилкомхоз» до лодочной станции клуба «Садко»; 
  • в районе Краснозатонского моста прибрежная полоса левого берега реки Сысола; 
  • в местечке Заречье в районе прибрежной полосы правого берега реки Сысола; 
  • в местечке Алешино в районе прибрежной полосы левого берега реки Вычегда; 
  • в микрорайоне Чит в районе прибрежной полосы левого берега реки Сысола; 
  • в микрорайоне Нижний Чов в районе прибрежной полосы левого берега реки Вычегда.

Напомним, по поводу работы главного пляжа Сыктывкара высказался и мэр столицы Коми Владимир Голдин. Он предположил, что пляж откроют к середине июня, но точно ли это произойдет, никто гарантировать не может. 

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