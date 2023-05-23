Выяснилось, будет ли сорван из-за птичьего гриппа пляжный сезон в Сыктывкаре

В Сыктывкаре прошла пресс-конференция в Министерстве сельского хозяйства Коми по поводу обстановки с птичьим гриппом в регионе. Специалисты рассказали, как карантин повлияет на пляжный сезон.
Пресс-конференция по поводу птичьего гриппа в Коми прошла 23 мая. На ней специалисты ответили на вопросы журналистов и рассказали о текущей обстановке с заболеванием в республике. Напомним, что сейчас в Сыктывкаре введен карантин по птичьему гриппу — ранее на территории столицы Коми обнаружили 19 зараженных чаек.
Сейчас городской пляж в местечке Кируль закрыт для посещения. Возник вопрос: будет ли сорван купальный сезон из-за карантина? Специалисты заявили, что пока об этом рано говорить:
"Будет ли сорван пляжный сезон в Сыктывкаре — сейчас сказать нельзя, пляжный сезон откроем в конце июня. Сейчас еще холодно. Когда будет вопрос открытия, тогда будем рассуждать. Но чайки падшие могут встречаться на побережье реки в любом месте, поэтому не стоит гражданам к ним близко подходить и что-то с ними делать. Достаточно сообщить о мертвой птице на номер телефона: +7(8212)286-424", — рассказали в Минсельхозе Коми.