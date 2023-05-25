В Сыктывкаре обнаружили труп мужчины под окнами жилого дома

В следственном комитете по Коми “Про Городу” сообщили, что погибшим оказался мужчина 1938 года рождения. Чтобы узнать причину его смерти, в следственном комитете назначили судебно-медицинскую экспертизу. Но по предварительным данным смерть мужчины не носит криминального характера.

Напомним, совсем недавно мужчина, который убил брата, получил наказание. Трагедия произошла еще 18 августа 2022 года. Мужчины под горячительные напитки обсуждали охоту и рыбалку. Беседа переросла в спор с оскорблениями, которые так разозлили одного из них, что он взял металлический чайник и избил брата. После допил алкоголь и ушел в гости к родителям. Спустя два дня он с матерью пришел к брату в гости и обнаружил его мертвым.