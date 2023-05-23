В Коми беседа о рыбалке закончилась убийством с помощью чайника

В Усть-Вымском районе рассмотрели уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины из поселка Жешарт. Его обвиняли в убийстве собственного брата. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Коми.

Как выяснилось в ходе рассмотрения дела, 18 августа 2022 года житель Жешарта, который ранее уже был неоднократно судим, отправился на дачу к своему брату. Они достали спиртное и решили побеседовать об охоте и рыбалке, но в какой-то момент возник спор, который перерос в ссору с оскорблениями на почве криминального прошлого гостя. Это разозлило мужчину настолько, что он взял металлический чайник с печки и стал бить им брата, а потом допил алкоголь и ушел в гости к родителям.