Провал во всем: Тамара Глоба назвала знаки, которых ждут болезненные перемены в конце мая

Так, Тельцов ждет аврал с документацией на работе, а дома всплывут нерешенные вопросы. У Львов накалятся отношения с руководством и коллегами. Девы будут не успевать выполнять планы, их ждет провал почти во всех сферах жизни. Водолеи также столкнутся с завалами на работе.

Впрочем, Льва ждет и удача. В отношениях будут идиллия и понимание, а одинокого представителя знака ждут удачные знакомства, скорее всего вы найдете свою вторую половинку на долгие месяцы, а может даже и годы, вперед. Все будет прекрасно и с деньгами. Если вы хорошо владеете финансовой грамотностью, то этот успех сможете еще и сохранить на будущее.