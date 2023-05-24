Электронный документооборот позволил "Ростелекому" сэкономить 100 миллионов листов бумаги

"Ростелеком" более чем в два раза снизил потребление бумаги по итогам 2022 года: с 213 до 97 миллионов листов, тем самым сохранив от вырубки более 14 тысяч деревьев. Такие результаты были представлены на мероприятии, посвященном совершенствованию производственной системы компании, которая основана на инструментах и методах бережливого производства.

Проект "Безбумажный офис" стартовал в "Ростелекоме" в ноябре 2021 года. Его цель ― сократить бумажный документооборот в семь раз и увеличить долю электронного документооборота (ЭДО) до 90%. По итогам 2022 года объем использованной бумаги сократился на 55%, доля ЭДО выросла до 80% по сравнению с 2021 годом.

Для сокращения бумажного документооборота "Ростелеком" проводит перестройку бизнес-процессов посредством цифровизации и отказа от устаревших типов документов, наращивает электронный документооборот, развивает современные инструменты обмена информацией. Так, в 2022 году был выполнен переход на отечественное программное обеспечение, что позволило значительно повысить качество аналитики с печатающих устройств и существенно сократить объем печати. Компания также изменила процесс оформления договорных отношений с агентами через оферту, перевела массовые виды документов на ЭДО, запустила сервис по выпуску усиленной квалифицированной электронной подписи для кадровых документов. Проводятся регулярные мероприятия, направленные на снижение объемов печати и увеличение доли электронного документооборота.

Сокращение потребления бумаги и расходных материалов при взаимодействии с контрагентами и между подразделениями позволяет "Ростелекому" повышать эффективность и скорость работы, облегчать процессы документооборота, сокращать материальные затраты, увеличивать прозрачность внутренних процессов, минимизировать финансовые риски потери документов, а также прививать сотрудникам компании любовь к природе и учить заботиться о ней. Безбумажный документооборот также учитывает Цели устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в сфере экологии и является частью важных для компании принципов ESG.

В заключение саммита топ-менеджеры "Ростелекома" посадили туи, положив начало флешмоба "Посади дерево". Сотрудники компании, внесшие наибольший вклад в проект "Безбумажный офис", продолжат экологическую акцию на территории своих офисов в разных регионах России.