Двух жителей Республики Коми осудили за организацию азартных игр

В Усинске двух местных жителей признали виновными за то, что они незаконно проводили азартные игры. Теперь им грозит условное заключение. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

С марта 2021 по ноябрь того же года двое мужчин из Усинска организовывали и проводили азартные игры, также используя игровое оборудование. За это всё они получали деньги. В России существует всего 4 игровые зоны, но Республика Коми туда не входит. А значит, проведение данных мероприятий считается незаконным.