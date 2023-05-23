Двух жителей Республики Коми осудили за организацию азартных игр

В Усинске двух местных жителей признали виновными за то, что они незаконно проводили азартные игры. Теперь им грозит условное заключение. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.
С марта 2021 по ноябрь того же года двое мужчин из Усинска организовывали и проводили азартные игры, также используя игровое оборудование. За это всё они получали деньги. В России существует всего 4 игровые зоны, но Республика Коми туда не входит. А значит, проведение данных мероприятий считается незаконным.
Мужчины признаны виновными, а приговор уже вступил в силу. Суд назначил им полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком, в который на них будут возложены дополнительные обязанности.
Напомним, что недавно мужчина организовал азартные игры прямо на территории одной из колоний Коми. Тогда преступник сам сделал игральные карты и покерные фишки и успел получить с этой деятельности 600 тысяч рублей.