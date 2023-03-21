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В одной из колоний Коми правоохранители прикрыли деятельность игорного клуба

В одной из колоний Коми правоохранители прикрыли деятельность игорного клубаФото СКР по Коми

Как рассказали в региональном управлении следственного комитета России, в отношении 35-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии, возбудили уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Следствие сообщает, что преступник смастерил игральные карты и покерные фишки, а затем организовал азартные игры среди осужденных. Также мужчина вел заметки по результатам игр и вел подсчет размера выигрышей. В рамках этой деятельности он смог получить доход на сумму около 600 тысяч рублей.

Сейчас следователи проводят действия по закреплению доказательной базы.
 

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