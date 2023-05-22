В Коми фермер выиграл грант на 18 миллионов

Фермер из Сыктывдинского района потратит более 18 миллионов рублей на строительство новой фермы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

Мужчина выиграл конкурс на получение гранта на развитие семейных ферм. Этот вид поддержки проходит с 2012 года. На выигранные деньги построят новую ферму на 150 голов, а также пробурят скважину для воды. Всё это обойдётся в 31 миллион рублей, государство покроет 60% от данной суммы, 12 миллионов вложит сам фермер.