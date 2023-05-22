В Коми фермер выиграл грант на 18 миллионов

Фермер из Сыктывдинского района потратит более 18 миллионов рублей на строительство новой фермы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.
Мужчина выиграл конкурс на получение гранта на развитие семейных ферм. Этот вид поддержки проходит с 2012 года. На выигранные деньги построят новую ферму на 150 голов, а также пробурят скважину для воды. Всё это обойдётся в 31 миллион рублей, государство покроет 60% от данной суммы, 12 миллионов вложит сам фермер.
У победителя конкурса уже есть 210 голов крупного рогатого скота, из них 49 коров. Фермерской деятельностью он занимается уже более 15 лет. Для постройки новой фермы мужчина арендовал земельный участок на 5,2 гектара в одном из населённых пунктов Сыктывдинского района сроком на 49 лет. Администрация муниципалитета уже заключила с ним договор.
Напомним, что в марте 2023 года в Усть-Цильме открыли высокотехнологичный коровник по той же грантовой системе. Тогда на реализацию проекта ушло 33 миллиона рублей.